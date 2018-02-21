FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
#中美关系
#路透调查
#半岛局势
#比特币
#狗年展望
#图片精选
公司新闻(英文)
February 21, 2018 / 12:53 PM / 更新于 a day ago

BRIEF-CIT Group, Units Enter Into Amendment To Credit Agreement

1 分钟阅读

Feb 21 (Reuters) - Cit Group Inc:

* CIT GROUP SAYS ON FEB 16, CO & UNITS ENTERED INTO AMENDMENT NO. 2 TO SECOND AMENDED AND RESTATED REVOLVING CREDIT AGREEMENT, DATED AS OF FEB 16, 2018

* CIT GROUP SAYS CHANGES EFFECTED BY AMENDMENT INCLUDE EXTENSION OF FINAL MATURITY DATE OF COMMITMENTS OF ALL BUT ONE OF LENDERS TO FEB 29, 2020

* CIT GROUP INC - ‍NON-EXTENDING LENDER‘S COMMITMENTS OF APPROXIMATELY $42 MILLION WILL TERMINATE ON JANUARY 25, 2019​

* CIT GROUP SAYS CHANGES EFFECTED BY AMENDMENT INCLUDE REDUCTION OF LENDERS TOTAL COMMITMENTS FROM $750 MILLION TO $500 MILLION ON EFFECTIVE DATE - SEC FILING Source text: (bit.ly/2C9N3zl) Further company coverage:

我们的标准：汤森路透“信任原则”
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below