FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Reuters logo
BRIEF-Cleantech Solutions International Enters Into Conditional Share Swap Agreement With Ever-Long Holdings Ltd To Enter Investment Management Business
频道
专题
食品与翘尾致中国11月CPI涨幅略降 工业因限产影响续放缓
数据观测
食品与翘尾致中国11月CPI涨幅略降 工业因限产影响续放缓
综述：特朗普承认耶路撒冷为以色列首都 中东问题上选边站惹恼敌友
深度分析
综述：特朗普承认耶路撒冷为以色列首都 中东问题上选边站惹恼敌友
调查：美国减税法案终将支撑美元 但美元或先抑后扬
国际财经
调查：美国减税法案终将支撑美元 但美元或先抑后扬
图片Reuters TV
AfricaAmérica LatinaعربيArgentinaBrasilCanada中国DeutschlandEspañaFranceIndiaItalia日本MéxicoРОССИЯUnited KingdomUnited States
#公司新闻(英文)
2017年12月6日 / 中午11点44分 / 1 天前

BRIEF-Cleantech Solutions International Enters Into Conditional Share Swap Agreement With Ever-Long Holdings Ltd To Enter Investment Management Business

1 分钟阅读

Dec 6 (Reuters) - Cleantech Solutions International Inc :

* CLEANTECH SOLUTIONS INTERNATIONAL ENTERS INTO CONDITIONAL SHARE SWAP AGREEMENT WITH EVER-LONG HOLDINGS LIMITED TO ENTER INVESTMENT MANAGEMENT BUSINESS

* CLEANTECH SOLUTIONS-UNIT ENTERED INTO CONDITIONAL SHARE SWAP AGREEMENT WITH EVER-LONG PARTIES TO BUY 51% INTEREST IN ISSUED SHARE CAPITAL OF BRIGHTEN

* CLEANTECH SOLUTIONS - TERMS OF DEAL STIPULATE THAT EVER-LONG PARTIES SHALL TRANSFER 51% OF BRIGHTEN‘S ISSUED SHARE CAPITAL VALUED AT $16.4 MILLION Source text for Eikon: Further company coverage:

我们的标准：汤森路透“信任原则”
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below