BRIEF-Clearfield Q1 Earnings Per Share $0.07

Jan 25 (Reuters) - Clearfield Inc:
* CLEARFIELD REPORTS FISCAL FIRST QUARTER 2018 RESULTS; LITIGATION EXPENSE MASKS OPERATING INCOME AND EPS GAINS FOR THE QUARTER
* CLEARFIELD EXPECTS ITS FISCAL Q2 REVENUE TO BE FLAT COMPARED TO SAME YEAR-AGO QUARTER
* COMPANY NOW EXPECTS THAT REVENUE FOR FIRST HALF OF FISCAL 2018 WILL BE DOWN APPROXIMATELY 5% COMPARED TO FIRST HALF OF FISCAL 2017
* COMPANY IS NOT CHANGING ITS PREVIOUSLY ISSUED GUIDANCE FOR FULL YEAR FISCAL 2018 OF 5% TOTAL REVENUE GROWTH Source text for Eikon: Further company coverage: