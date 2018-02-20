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公司新闻(英文)
February 20, 2018 / 2:51 PM / 更新于 14 hours ago

BRIEF-CM Seven Star Acquisition Appoints Additional Board Members

1 分钟阅读

Feb 20 (Reuters) - CM Seven Star Acquisition Corp:

* CM SEVEN STAR ACQUISITION CORPORATION ANNOUNCES CONTINUED SUPPORT FROM CMIG THROUGH THE APPOINTMENT OF ADDITIONAL BOARD MEMBERS & CERTAIN MANAGEMENT CHANGES

* CM SEVEN STAR ACQUISITION CORP - CO‘S PREVIOUS CHAIRMAN AND CEO, BING LIN, WILL REMAIN A BOARD MEMBER

* CM SEVEN STAR ACQUISITION CORP - ‍ANTHONY HO APPOINTED AS CHAIRMAN OF BOARD​

* CM SEVEN STAR ACQUISITION CORP - ‍SING WANG APPOINTED AS A DIRECTOR AND CEO​ Source text for Eikon: Further company coverage:

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