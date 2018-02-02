BRIEF-CME Group Reaches Average Daily Volume Of 19 Mln Contracts In January

Feb 2 (Reuters) - CME Group Inc:
* CME GROUP REACHED AVERAGE DAILY VOLUME OF 19 MILLION CONTRACTS IN JANUARY 2018, UP 18 PERCENT FROM JANUARY 2017
* CME GROUP - JANUARY 2018 OPTIONS ADV REACHED 4.5 MILLION CONTRACTS, UP 32 PERCENT, WITH ELECTRONIC OPTIONS ADV OF 2.9 MILLION CONTRACTS, UP 54 PERCENT
* CME GROUP INC - METALS VOLUME AVERAGED 763,000 CONTRACTS PER DAY IN JANUARY 2018, UP 45 PERCENT FROM JANUARY 2017
* CME GROUP - ENERGY VOLUME AVERAGED 3.1 MILLION CONTRACTS PER DAY IN JANUARY 2018, UP 22 PERCENT FROM JANUARY 2017
* CME GROUP INC - FOREIGN EXCHANGE VOLUME AVERAGED 1.1 MILLION CONTRACTS PER DAY IN JANUARY 2018, UP 19 PERCENT FROM JANUARY 2017
* CME GROUP INC - JANUARY 2018 GOLD FUTURES AND OPTIONS ADV, UP 45 PERCENT TO 491,000 CONTRACTS
* CME GROUP INC - OPEN INTEREST AT END OF JANUARY 2018 WAS 124 MILLION CONTRACTS, UP 11 PERCENT FROM END OF JANUARY 2017 Source text for Eikon: Further company coverage: