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BRIEF-CME Group Says Effective Nov 21, Co Entered New ‍Revolving Credit Facility - SEC Filing
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#公司新闻(英文)
2017年11月27日 / 晚上11点15分 / 更新于 1 天前

BRIEF-CME Group Says Effective Nov 21, Co Entered New ‍Revolving Credit Facility - SEC Filing

1 分钟阅读

Nov 27 (Reuters) - CME Group Inc:

* CME GROUP SAYS‍ EFFECTIVE NOV. 21, CO ENTERED INTO NEW MULTI-CURRENCY REVOLVING CREDIT FACILITY - SEC FILING​

* CME GROUP INC - ‍SENIOR CREDIT FACILITY IS VOLUNTARILY PRE-PAYABLE FROM TIME TO TIME WITHOUT PREMIUM OR PENALTY​

* CME GROUP - ‍SENIOR CREDIT FACILITY IS FOR LINE OF CREDIT OF $2.25 BILLION WITH OPTION TO INCREASE FACILITY FROM TIME TO TIME FROM $2.25 BILLION TO $3.0 BILLION​

* CME GROUP INC - ‍MATURITY DATE OF SENIOR CREDIT FACILITY IS NOVEMBER 21, 2022​

* CME GROUP INC - ‍ SENIOR CREDIT FACILITY REPLACES THAT CERTAIN CREDIT AGREEMENT DATED AS OF MARCH 19, 2015​ Source text: (bit.ly/2naUoHZ) Further company coverage:

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