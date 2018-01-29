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January 29, 2018 / 9:31 PM / 更新于 20 hours ago

BRIEF-Cobra’S Puerto Rico Contract Increased To Approximately $445 Mln Update On Puerto Rico Activities

1 分钟阅读

Jan 29 (Reuters) - Mammoth Energy Services Inc:

* COBRA’S PUERTO RICO CONTRACT INCREASED TO APPROXIMATELY $445 MILLION; UPDATE ON PUERTO RICO ACTIVITIES

* UNIT COBRA ACQUISITIONS EXECUTED AMENDMENT TO EXISTING CONTRACT TO ASSIST IN RESTORATION OF UTILITY INFRASTRUCTURE ON PUERTO RICO

* IN AMENDMENT, COBRA‘S ORIGINAL $200 MILLION AWARD HAS BEEN EXPANDED TO APPROXIMATELY $445 MILLION

* UNDER AMENDED CONTRACT, NUMBER OF SKILLED WORKERS REQUESTED BY PREPA, PROVIDED BY COBRA ALSO INCREASED TO AT LEAST 880 Source text for Eikon: Further company coverage:

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