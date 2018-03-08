FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
#中国两会
#贸易战
#半岛局势
#路透调查
#狗年展望
#图片精选
公司新闻(英文)
March 8, 2018 / 9:16 PM / 更新于 10 hours ago

BRIEF-Codexis Q4 Non-Gaap Earnings Per Share $0.06

1 分钟阅读

March 8 (Reuters) - Codexis Inc:

* CODEXIS REPORTS 2017 FOURTH QUARTER AND FULL YEAR FINANCIAL RESULTS

* Q4 NON-GAAP EARNINGS PER SHARE $0.06

* Q4 EARNINGS PER SHARE $0.02

* Q4 EARNINGS PER SHARE VIEW $0.05 — THOMSON REUTERS I/B/E/S

* SEES FY 2018 REVENUE $60 MILLION TO $63 MILLION

* ‍TOTAL REVENUES FOR Q4 OF 2017 INCREASED 118% TO $21.7 MILLION FROM $10.0 MILLION FOR Q4 OF 2016​

* SEES ‍ 2018 PRODUCT SALES ARE EXPECTED TO BE $25 MILLION TO $28 MILLION​

* SEES ‍2018 GROSS MARGIN ON PRODUCT SALES IS EXPECTED TO BE 45% TO 48%​

* FY2018 REVENUE VIEW $68.6 MILLION — THOMSON REUTERS I/B/E/S

* Q4 REVENUE VIEW $23.0 MILLION — THOMSON REUTERS I/B/E/S Source text for Eikon: Further company coverage:

我们的标准：汤森路透“信任原则”
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below