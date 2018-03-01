FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
#世界移动通信大会
#半岛局势
#比特币
#路透调查
#狗年展望
#图片精选
公司新闻(英文)
March 1, 2018 / 1:51 PM / in a day

BRIEF-Cogint Provides Update On Spin-Off Of Data And Analytics Subsidiary

1 分钟阅读

March 1 (Reuters) - Cogint Inc:

* COGINT PROVIDES UPDATE ON SPIN-OFF OF DATA AND ANALYTICS SUBSIDIARY

* COGINT INC - UPON SPIN-OFF, FLUENT IS EXPECTED TO BE IMMEDIATELY PROFITABLE GENERATING IN EXCESS OF $1 MILLION PER MONTH IN POSITIVE CASH FLOW

* COGINT INC - FOLLOWING SPIN-OFF, COMMON STOCK OF RED VIOLET IS EXPECTED TO TRADE IMMEDIATELY ON NASDAQ

* COGINT - ‍DIVIDEND EXPECTED TO BE 1 SHARE OF RED VIOLET COMMON STOCK FOR EVERY 4 TO 5 SHARES OF COGINT COMMON STOCK TO SHAREHOLDERS AS OF A RECORD DATE​

* COGINT INC - ‍PLANS TO ANNOUNCE DIVIDEND RECORD DATE UPON SEC’S CLEARANCE OF FORM 10​

* COGINT INC - RED VIOLET EXPECTS TO HAVE APPROXIMATELY $20 MILLION IN CASH AND NO DEBT AT SPIN-OFF Source text for Eikon: Further company coverage:

我们的标准：汤森路透“信任原则”
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below