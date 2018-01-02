FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Reuters logo
BRIEF-Commercial Metals Company To Acquire Certain U.S. Rebar Assets From Gerdau for $600 Mln In Cash
频道
专题
综述：朝鲜重新开通边境热线 特朗普称他的核按钮比朝鲜威力更大
半岛局势
综述：朝鲜重新开通边境热线 特朗普称他的核按钮比朝鲜威力更大
焦点：美国以国家安全为由阻止马云旗下的蚂蚁金服收购速汇金
深度分析
焦点：美国以国家安全为由阻止马云旗下的蚂蚁金服收购速汇金
投机客在12月26日当周增持比特币空头仓位--CFTC
国际财经
投机客在12月26日当周增持比特币空头仓位--CFTC
图片Reuters TV
AfricaAmérica LatinaعربيArgentinaBrasilCanada中国DeutschlandEspañaFranceIndiaItalia日本MéxicoРОССИЯUnited KingdomUnited States
#公司新闻(英文)
January 2, 2018 / 11:16 AM / 更新于 a day ago

BRIEF-Commercial Metals Company To Acquire Certain U.S. Rebar Assets From Gerdau for $600 Mln In Cash

2 分钟阅读

Jan 2 (Reuters) - Commercial Metals Co:

* COMMERCIAL METALS COMPANY TO ACQUIRE CERTAIN U.S. REBAR ASSETS FROM GERDAU

* COMMERCIAL METALS CO - DEAL FOR CASH PURCHASE PRICE OF $600 MILLION

* COMMERCIAL METALS CO - DEAL IS EXPECTED TO BE ACCRETIVE TO EARNINGS AND CASH FLOW WITHIN FIRST YEAR AFTER TRANSACTION CLOSES

* COMMERCIAL METALS CO - ‍COMBINED OPERATIONS ARE EXPECTED TO GENERATE APPROXIMATELY $40 MILLION IN PRE-TAX OPERATIONAL SYNERGIES ANNUALLY​

* COMMERCIAL METALS CO - ‍COMBINED OPERATIONS ARE EXPECTED TO GENERATE APPROXIMATELY $40 MILLION IN PRE-TAX OPERATIONAL SYNERGIES ANNUALLY​

* COMMERCIAL METALS CO - ‍TRANSACTION HAS BEEN APPROVED BY BOARDS OF DIRECTORS OF BOTH COMMERCIAL METALS COMPANY AND GERDAU S.A.​

* COMMERCIAL METALS CO - ACQUISITION IS EXPECTED TO BE ACCRETIVE TO EARNINGS AND CASH FLOW WITHIN FIRST YEAR AFTER TRANSACTION CLOSES

* COMMERCIAL METALS - TRANSACTION SUPPORTED BY FULLY COMMITTED $600 MILLION LONG-TERM FACILITY

* COMMERCIAL METALS CO - ‍ CMC WILL HAVE APPROXIMATELY 7.2 MILLION TONS OF GLOBAL MELT CAPACITY AT CLOSE OF TRANSACTION​ Source text for Eikon: Further company coverage:

我们的标准：汤森路透“信任原则”
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below