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January 18, 2018 / 8:18 PM / 更新于 16 hours ago

BRIEF-Compass Diversified Holdings Acquires Foam Fabricators For $247.5 Million

1 分钟阅读

Jan 18 (Reuters) - Compass Diversified Holdings:

* COMPASS DIVERSIFIED HOLDINGS ACQUIRES FOAM FABRICATORS

* COMPASS DIVERSIFIED HOLDINGS ACQUIRES FOAM FABRICATORS

* COMPASS DIVERSIFIED HOLDINGS - DEAL FOR ‍PURCHASE PRICE OF $247.5 MILLION​

* COMPASS DIVERSIFIED HOLDINGS - EXPECTS TO FUND PURCHASE PRICE THROUGH A DRAW ON ITS REVOLVING CREDIT FACILITY

* COMPASS DIVERSIFIED HOLDINGS - ‍ENTERED AGREEMENT TO ACQUIRE FOAM FABRICATORS FROM ITS OWNER WARREN FLORKIEWICZ​

* COMPASS DIVERSIFIED HOLDINGS - ‍PLATFORM ACQUISITION WILL BE IMMEDIATELY ACCRETIVE​

* COMPASS DIVERSIFIED HOLDINGS-JAMES K. HUGHES, PRESIDENT OF FOAM FABRICATORS, WILL ASSUME ROLE OF CHIEF EXECUTIVE OFFICER AND CONTINUE LEADING COMPANY Source text for Eikon: Further company coverage:

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