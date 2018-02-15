BRIEF-Con Edison Reports Q4 Earnings Per Share $1.63

Feb 15 (Reuters) - Consolidated Edison Inc:
* PLANS TO MEET ITS 2018 CAPITAL REQUIREMENTS THROUGH INTERNALLY-GENERATED FUNDS AND ISSUANCE OF SECURITIES
* PLANS INCLUDE ISSUANCE OF BETWEEN $1,300 MILLION AND $1,800 MILLION OF LONG-TERM DEBT AT UTILITIES IN 2018
* PLANS ALSO INCLUDE ISSUANCE OF UP TO $450 MILLION OF COMMON EQUITY IN ADDITION TO EQUITY UNDER ITS DIVIDEND REINVESTMENT
* 2018 ADJUSTED EPS FORECAST REFLECTS CAPITAL INVESTMENTS OF $3,969 MILLION AND OPERATIONS AND MAINTENANCE EXPENSES OF $3,095 MILLION
* QTRLY TOTAL OPERATING REVENUES $2,961 MILLION VERSUS $2,707 MILLION
* QTRLY NET INCOME PER DILUTED COMMON SHARE $1.62 Source text for Eikon: Further company coverage: