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BRIEF-Conduent Says Co Entered Into Definitive Settlement Agreement With State Of New York Regarding Resolution Of HE Platform Project​
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#公司新闻(英文)
2017年11月29日 / 晚上9点48分 / 1 天前

BRIEF-Conduent Says Co Entered Into Definitive Settlement Agreement With State Of New York Regarding Resolution Of HE Platform Project​

1 分钟阅读

Nov 29 (Reuters) - Conduent Inc:

* CONDUENT- ‍ON NOV. 28, CO ENTERED INTO DEFINITIVE SETTLEMENT AGREEMENT WITH STATE OF NEW YORK REGARDING RESOLUTION OF HE PLATFORM PROJECT​

* CONDUENT SAYS UNDER TERMS OF SETTLEMENT COMPANY‘S CONTRACT WITH STATE OF NEW YORK WILL TERMINATE EFFECTIVE DECEMBER 15, 2017 - SEC FILING

* CONDUENT INC - ALSO UNDER TERMS OF SETTLEMENT COMPANY WILL PAY, OR INCUR COSTS ON BEHALF OF, STATE OF NEW YORK IN AMOUNT OF APPROXIMATELY $20.2 MILLION Source text: [bit.ly/2zBJ6hR] Further company coverage:

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