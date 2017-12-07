FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Reuters logo
BRIEF-Conn's Reports Q3 Earnings Per Share $0.05
频道
专题
综述：朝鲜称美国的威胁使战争不可避免 中国敦促各方保持冷静
半岛局势
综述：朝鲜称美国的威胁使战争不可避免 中国敦促各方保持冷静
哈马斯号召巴勒斯坦人起义 反对特朗普的耶路撒冷计划
时事要闻
哈马斯号召巴勒斯坦人起义 反对特朗普的耶路撒冷计划
独家：滴滴出行明年将进军墨西哥--消息人士
中国财经
独家：滴滴出行明年将进军墨西哥--消息人士
图片Reuters TV
AfricaAmérica LatinaعربيArgentinaBrasilCanada中国DeutschlandEspañaFranceIndiaItalia日本MéxicoРОССИЯUnited KingdomUnited States
#公司新闻(英文)
2017年12月7日 / 上午11点07分 / 更新于 19 小时前

BRIEF-Conn's Reports Q3 Earnings Per Share $0.05

1 分钟阅读

Dec 7 (Reuters) - Conn’s Inc:

* CONN‘S, INC. REPORTS THIRD QUARTER FISCAL YEAR 2018 FINANCIAL RESULTS

* Q3 EARNINGS PER SHARE $0.05

* Q3 EARNINGS PER SHARE VIEW $0.04 -- THOMSON REUTERS I/B/E/S

* Q3 ADJUSTED NON-GAAP EARNINGS PER SHARE $0.18 EXCLUDING ITEMS

* SEES ‍CHANGE IN SAME STORE SALES DOWN MID SINGLE DIGITS FOR Q4 OF FISCAL YEAR 2018​

* SEES ‍Q4 PROVISION FOR BAD DEBTS BETWEEN $55.0 MILLION AND $59.5 MILLION​

* - FOR Q4 OF FISCAL 2018, SEES RETAIL GROSS MARGIN BETWEEN 39.0% AND 39.5% OF TOTAL RETAIL NET SALES

* SEES ‍Q4 FINANCE CHARGES AND OTHER REVENUES BETWEEN $86.0 MILLION AND $90.0 MILLION​

* - QTRLY TOTAL REVENUE $373.2 MILLION VERSUS $376.8 MILLION Source text for Eikon: Further company coverage:

我们的标准：汤森路透“信任原则”
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below