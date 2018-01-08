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BRIEF-ConocoPhillips Expects To Recognize A Non-Cash Tax Benefit In Q4 Related To U.S. Tax Cuts And Jobs Act​
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January 8, 2018 / 9:17 PM / 更新于 15 hours ago

BRIEF-ConocoPhillips Expects To Recognize A Non-Cash Tax Benefit In Q4 Related To U.S. Tax Cuts And Jobs Act​

1 分钟阅读

Jan 8 (Reuters) - Conocophillips:

* CONOCOPHILLIPS - EXPECTS TO RECOGNIZE A NON-CASH TAX BENEFIT IN Q4 OF 2017 RELATED TO U.S. TAX CUTS AND JOBS ACT​

* CONOCOPHILLIPS - ‍DOES NOT EXPECT TO INCUR TAX COST RELATED TO 1-TIME REPATRIATION OF ACCUMULATED FOREIGN EARNINGS RELATED TO TAX CUTS AND JOBS ACT​

* CONOCOPHILLIPS SAYS ON PRELIMINARY ASSESSMENT, ESTIMATES TAX CUTS & JOBS ACT TO POSITIVELY IMPACT CO'S FUTURE AFTER-TAX EARNINGS IN U.S.​ - SEC FILING Source text for Eikon: (bit.ly/2CJR1eB) Further company coverage:

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