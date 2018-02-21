BRIEF-Convergys Q4 GAAP Earnings Per Share $0.09

Feb 21 (Reuters) - Convergys Corp:
* CONVERGYS REPORTS FOURTH QUARTER AND FULL YEAR 2017 RESULTS
* SEES CONSTANT CURRENCY REVENUE DECREASE OF UP TO 7 PERCENT IN 2018
* COMPANY EXPECTS SEASONAL SEQUENTIAL DECREASES IN REVENUE, EBITDA AND EPS BEGINNING IN Q1 OF 2018 COMPARED WITH Q4 OF 2017
* COMPANY EXPECTS SEQUENTIAL IMPROVEMENT IN QUARTERLY RESULTS BEGINNING IN Q3 OF 2018
* Q4 EARNINGS PER SHARE VIEW $0.45, REVENUE VIEW $695.7 MILLION -- THOMSON REUTERS I/B/E/S Source text for Eikon: Further company coverage: