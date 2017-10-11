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BRIEF-Conzzeta: partial production and delivery suspension at FoamPartner
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#瑞士市场报道
2017年10月11日 / 凌晨5点08分 / 7 天前

BRIEF-Conzzeta: partial production and delivery suspension at FoamPartner

1 分钟阅读

Oct 11 (Reuters) - CONZZETA AG

* EQS-ADHOC: CONZZETA: QUALITATIVELY DEFICIENT RAW MATERIAL DELIVERY - PARTIAL PRODUCTION AND DELIVERY SUSPENSION AT FOAMPARTNER

* ‍CONFIRMS THAT BASF‘S DEFICIENT RAW MATERIAL DELIVERIES ALSO AFFECT THEIR FOAMPARTNER BUSINESS UNIT​

* ‍PRODUCTION AND DELIVERY WAS SUSPENDED AT WOLFHAUSEN SITE ON 6 OCTOBER 2017​

* ‍FINANCIAL IMPACT CANNOT YET BE ESTIMATED, BUT SHOULD BE LARGELY COVERED BY SUPPLIER OR BY EXISTING INSURANCE POLICIES​

* ‍COMPLETE RESUMPTION OF PRODUCTION IS PLANNED IN NEXT DAYS​ Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom)

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