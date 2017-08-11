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2017年8月11日 / 凌晨4点55分 / 3 天内

BRIEF-Conzzeta: sale of stake in US joint venture

路透新闻部

1 分钟阅读

Aug 11 (Reuters) - CONZZETA AG:

* Eqs-Adhoc: Conzzeta: Sale of Stake in Us Joint Venture

* ‍SALE OF ITS 51% STAKE IN US JOINT VENTURE WOODBRIDGE FOAMPARTNER COMPANY, CHATTANOOGA​

* RESTRUCTURING OF TWO JOINT VENTURES WILL REDUCE COMPLEXITY OF FOAMPARTNER'S BUSINESS IN ASIA AND NORTH AMERICA

* ‍ANNOUNCES SIGNING OF A SUPPLY CONTRACT WITH WOODBRIDGE GROUP​

* CLOSING OF TRANSACTION PER JULY 1, 2017, TO LEAD IN H2 TO A MIDDLE SINGLE-DIGIT MILLION ONE-OFF GAIN IN CHEMICAL SPECIALTIES SEGMENT​ Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom)

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