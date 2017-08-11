BRIEF-Conzzeta: sale of stake in US joint venture

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Aug 11 (Reuters) - CONZZETA AG:
* SALE OF ITS 51% STAKE IN US JOINT VENTURE WOODBRIDGE FOAMPARTNER COMPANY, CHATTANOOGA
* RESTRUCTURING OF TWO JOINT VENTURES WILL REDUCE COMPLEXITY OF FOAMPARTNER'S BUSINESS IN ASIA AND NORTH AMERICA
* ANNOUNCES SIGNING OF A SUPPLY CONTRACT WITH WOODBRIDGE GROUP
* CLOSING OF TRANSACTION PER JULY 1, 2017, TO LEAD IN H2 TO A MIDDLE SINGLE-DIGIT MILLION ONE-OFF GAIN IN CHEMICAL SPECIALTIES SEGMENT Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom)