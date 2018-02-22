BRIEF-Corcept Therapeutics Q4 GAAP Earnings Per Share $0.77

Feb 22 (Reuters) - Corcept Therapeutics Inc:
* CORCEPT THERAPEUTICS ANNOUNCES 2017 FINANCIAL RESULTS AND POSITIVE INTERIM RESULTS OF RELACORILANT PHASE 2 TRIAL
* QUARTERLY NON-GAAP NET INCOME PER SHARE $0.19
* Q4 EARNINGS PER SHARE VIEW $0.18, REVENUE VIEW $53.7 MILLION -- THOMSON REUTERS I/B/E/S
* CORCEPT THERAPEUTICS - INTERIM RESULTS OF RELACORILANT PHASE 2 TRIAL SHOW NO EVIDENCE OF PROGESTERONE RECEPTOR AFFINITY; NO SERIOUS ADVERSE EVENTS
* RELACORILANT TRIAL SHOWS STATISTICALLY SIGNIFICANT, DOSE-DEPENDENT IMPROVEMENTS IN GLUCOSE TOLERANCE , SERUM OSTEOCALCIN Source text for Eikon: Further company coverage: