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January 29, 2018 / 1:10 PM / a day ago

BRIEF-Cornerstone Announces Increased Financing To $8.2 Million

1 分钟阅读

Jan 29 (Reuters) - Cornerstone Capital Resources Inc :

* CORNERSTONE ANNOUNCES INCREASED FINANCING TO $8.2 MILLION

* CORNERSTONE CAPITAL RESOURCES-BOARD APPROVED INCREASED NON-BROKERED PRIVATE PLACEMENT OF UP TO 41.0 MILLION COMMON SHARES AT AN ISSUE PRICE OF $0.20/SHARE

* CORNERSTONE CAPITAL RESOURCES- $5.75 MILLION OF PROCEEDS OF PRIVATE PLACEMENT TO BE USED TO FUND CORNERSTONE EXPLORATION

* CORNERSTONE CAPITAL RESOURCES INC - BALANCE OF PROCEEDS TO BE USED TO FUND CASCABEL GOLD & COPPER Source text for Eikon: Further company coverage:

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