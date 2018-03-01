FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
#世界移动通信大会
#半岛局势
#比特币
#路透调查
#狗年展望
#图片精选
公司新闻(英文)
March 1, 2018 / 12:06 PM / a day ago

BRIEF-Cott Reports Qtrly Earnings Per Share $0.12

1 分钟阅读

March 1 (Reuters) - Cott Corp:

* COTT REPORTS FOURTH QUARTER AND FISCAL YEAR 2017 RESULTS AND DECLARES DIVIDEND

* QTRLY EARNINGS PER SHARE $0.12

* COTT IS TARGETING FULL YEAR 2018 REVENUE FROM CONTINUING OPERATIONS IN EXCESS OF $2.3 BILLION‍​

* QTRLY ‍REVENUE FROM CONTINUING OPERATIONS INCREASED ABOUT 10% TO $571 MILLION​

* TARGETING FULL YEAR 2018 CASH FLOW PROVIDED BY OPERATIONS OF APPROXIMATELY $230 TO $235 MILLION AND CAPITAL EXPENDITURES OF $115 TO $120 MILLION

* TARGETING FULL YEAR 2019 CASH FLOW PROVIDED BY OPERATIONS OF APPROXIMATELY $265 TO $270 MILLION AND CAPITAL EXPENDITURES OF $115 TO $120 MILLION

* SEES 2019 ADJUSTED FREE CASH FLOW OF APPROXIMATELY $150 MILLION (WHEN EXCLUDING ACQUISITION, INTEGRATION AND OTHER CASH COSTS)‍​

* FY2018 REVENUE VIEW $2.50 BILLION — THOMSON REUTERS I/B/E/S Source text for Eikon: Further company coverage: (Reuters.Brief@thomsonreuters.com)

我们的标准：汤森路透“信任原则”
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below