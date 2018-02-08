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February 8, 2018 / 11:51 AM / in 2 days

BRIEF-Coty Inc Posts Q2 Adjusted Earnings Per Share $0.32

1 分钟阅读

Feb 8 (Reuters) - Coty Inc:

* COTY INC REPORTS SECOND QUARTER FISCAL 2018 RESULTS

* QTRLY EPS DILUTED REPORTED $0.15

* QTRLY ADJUSTED EARNINGS PER SHARE $0.32 ‍​

* QTRLY NET REVENUES OF $2,637.6 MILLION INCREASED 14.8% AS REPORTED COMPARED TO PRIOR YEAR

* “WHILE REVENUE RECOVERY WILL NOT BE A STRAIGHT LINE, NOW AIM TO DELIVER POSITIVE BUT MODEST NET REVENUE GROWTH FOR THE H2 OF THE YEAR”

* QTRLY NET REVENUES OF $‍2,637.6 MILLION VERSUS $2,296.7 MILLION ​

* COTY - ESTIMATES OVERALL IMPACT ON RECURRING TAX RATE TO BE NEUTRAL FROM BOTH CASH AND FINANCIAL STATEMENT FOR FISCAL 2018

* ‍“NOW AIM TO DELIVER POSITIVE BUT MODEST NET REVENUE GROWTH FOR SECOND HALF OF YEAR”​

* ‍“CONTINUE TO AIM FOR A HEALTHY IMPROVEMENT” IN MARGINS IN SECOND HALF OF YEAR VERSUS PRIOR YEAR​

* FY2018 REVENUE VIEW $9.16 BILLION -- THOMSON REUTERS I/B/E/S Source text for Eikon: Further company coverage:

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