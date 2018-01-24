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January 24, 2018 / 1:47 PM / 更新于 16 hours ago

BRIEF-CounterPath Announces Private Placement

1 分钟阅读

Jan 24 (Reuters) - Counterpath Corp:

* COUNTERPATH ANNOUNCES PRIVATE PLACEMENT

* COUNTERPATH - ‍INTENDS TO COMPLETE NON-BROKERED PRIVATE PLACEMENT OF UP TO 512,500 SHARES OF COMMON STOCK OF COMPANY AT PRICE OF US$4.01 PER SHARE​

* COUNTERPATH - ‍NET PROCEEDS FROM OFFERING WILL BE USED TO FUND DEVELOPMENT FOR INTEGRATION OF COMPANY‘S UC SOLUTIONS WITH OTHER ENTERPRISE APPLICATIONS​

* COUNTERPATH CORP - ‍NET PROCEEDS FROM OFFERING WILL ALOS BE USED TO EXPAND SALES AND BUSINESS DEVELOPMENT RESOURCES​ Source text for Eikon: Further company coverage:

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