FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Reuters logo
BRIEF-Crescent Point Announces Its 2018 Budget
频道
专题
综述：美国对朝韩会谈表示赞赏 但朝鲜拒绝讨论去核化问题
半岛局势
综述：美国对朝韩会谈表示赞赏 但朝鲜拒绝讨论去核化问题
即时观点：中国12月CPI小涨PPI涨幅续回落 通胀温和料难扰动货币政策
深度分析
即时观点：中国12月CPI小涨PPI涨幅续回落 通胀温和料难扰动货币政策
2018年全球经济增速料加快至3.1% 受新兴经济体带动--世行
国际财经
2018年全球经济增速料加快至3.1% 受新兴经济体带动--世行
图片Reuters TV
AfricaAmérica LatinaعربيArgentinaBrasilCanada中国DeutschlandEspañaFranceIndiaItalia日本MéxicoРОССИЯUnited KingdomUnited States
#公司新闻(英文)
January 9, 2018 / 9:38 PM / 更新于 21 hours ago

BRIEF-Crescent Point Announces Its 2018 Budget

1 分钟阅读

Jan 9 (Reuters) - Crescent Point Energy Corp:

* CRESCENT POINT ANNOUNCES 2018 BUDGET AND SIGNIFICANT INCREASE TO UINTA INVENTORY

* CRESCENT POINT ENERGY CORP - EXPECTS 2018 YEAR-OVER-YEAR EXIT RATE GROWTH OF ABOUT SEVEN PERCENT

* CRESCENT POINT - 2018 BUDGET IS EXPECTED TO GENERATE ANNUAL AVERAGE PRODUCTION OF 183,500 BOE/D

* CRESCENT POINT ENERGY CORP - ACHIEVED 2017 EXIT RATE OF 183,000 BOE/D

* CRESCENT POINT ENERGY CORP - COMPANY‘S 2018 BUDGET IS EXPECTED TO GENERATE ANNUAL EXIT PRODUCTION OF 195,000 BOE/D

* CRESCENT POINT ENERGY CORP - SEES 2018 TOTAL CAPITAL EXPENDITURES, BEFORE NET LAND AND PROPERTY ACQUISITIONS $1,800 MLN‍​ Source text for Eikon: Further company coverage:

我们的标准：汤森路透“信任原则”
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below