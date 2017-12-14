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BRIEF-Criteo SA - Provides An Update On Expected Impact Of Apple's ITP On Criteo's Projected 2018 Revenue
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#公司新闻(英文)
December 14, 2017 / 1:35 PM / 更新于 a day ago

BRIEF-Criteo SA - Provides An Update On Expected Impact Of Apple's ITP On Criteo's Projected 2018 Revenue

1 分钟阅读

Dec 14 (Reuters) - Criteo Sa:

* CRITEO PROVIDES AN UPDATE ON ITS Q4 2017 OUTLOOK AND ON THE IMPACT ON ITS BUSINESS FROM APPLE‘S ITP

* CRITEO SA - PROVIDES AN UPDATE ON EXPECTED IMPACT OF APPLE‘S ITP ON CRITEO‘S PROJECTED 2018 REVENUE EX-TAC

* CRITEO SA - CONFIDENT IN Q4 2017 OUTLOOK

* CRITEO-DUE TO APPLE‘S IOS 11.2 LAUNCH, PROJECTED 9%-13% ITP NET NEGATIVE IMPACT ON 2018 REVENUE EX-TAC RELATIVE TO PRE-ITP BASE CASE PROJECTIONS NOT VALID

* CRITEO - SHOULD IT NOT MITIGATE ITP IMPACT, ITP NET NEGATIVE IMPACT ON 2018 REVENUE EX-TAC, RELATIVE TO PRE-ITP BASE CASE PROJECTIONS, WOULD BE ABOUT 22% Source text for Eikon: Further company coverage: (Bangalore.newsroom@thomsonreuters.com)

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