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January 25, 2018 / 10:34 PM / in 14 hours

BRIEF-Cross Country Healthcare Announces Organizational Changes

1 分钟阅读

Jan 25 (Reuters) - Cross Country Healthcare Inc:

* CROSS COUNTRY HEALTHCARE ANNOUNCES ORGANIZATIONAL CHANGES TO SUPPORT EXPANDED NATIONWIDE PLATFORM AND ENHANCE OPERATIONAL FOCUS

* CROSS COUNTRY HEALTHCARE INC - ‍COMPANY HAS CREATED ROLE OF CHIEF OPERATING OFFICER​

* CROSS COUNTRY HEALTHCARE INC - ‍CROSS COUNTRY STAFFING, COMPANY‘S LEGACY NURSE AND ALLIED BUSINESS, HAS BEEN SPLIT INTO TWO DIVISIONS​

* CROSS COUNTRY HEALTHCARE INC - ‍WILLIAM J. BURNS, COMPANY‘S FORMER EXECUTIVE VICE PRESIDENT, CFO, APPOINTED AS EXECUTIVE VICE PRESIDENT, COO Source text for Eikon: Further company coverage:

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