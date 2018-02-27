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公司新闻(英文)
February 27, 2018 / 12:37 PM / a day ago

BRIEF-Crossamerica Partners LP Says Jeremy Bergeron Will Resign As President Effective March 1

1 分钟阅读

Feb 27 (Reuters) - Crossamerica Partners LP:

* CROSSAMERICA PARTNERS LP - JEREMY BERGERON WILL RESIGN AS PRESIDENT EFFECTIVE MARCH 1

* CROSSAMERICA PARTNERS LP - ‍GERARDO VALENCIA FOLLOWING A TRANSITION PERIOD, WILL BE APPOINTED CHIEF EXECUTIVE OFFICER​

* CROSSAMERICA PARTNERS LP - JEREMY BERGERON WILL CONTINUE AS CEO UNTIL TIME OF TRANSITION

* CROSSAMERICA PARTNERS LP - IN Q2 OR Q3 2018, BERGERON WILL ASSUME NEW LEADERSHIP ROLE WITHIN ALIMENTATION COUCHE-TARD Source text for Eikon: Further company coverage:

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