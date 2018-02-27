FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
#世界移动通信大会
#半岛局势
#比特币
#路透调查
#狗年展望
#图片精选
公司新闻(英文)
February 27, 2018 / 12:46 AM / 2 days ago

BRIEF-CVB Financial And Community Bank Announce Agreement To Merge

1 分钟阅读

Feb 26 (Reuters) - CVB Financial Corp:

* CVB AND COMMUNITY BANK ANNOUNCE AGREEMENT TO MERGE

* ‍ENTERED INTO AN AGREEMENT PURSUANT TO WHICH COMMUNITY WILL MERGE WITH AND INTO CITIZENS IN A STOCK AND CASH TRANSACTION ​

* ‍STOCK AND CASH TRANSACTION VALUED AT APPROXIMATELY $878.3 MILLION, BASED ON CVBF‘S CLOSING STOCK PRICE OF $23.37 ON FEB 23

* ‍CVBF EXPECTS MERGER TO RESULT IN APPROXIMATELY 12% EARNINGS PER SHARE ACCRETION IN 2019, EXCLUDING ONE-TIME TRANSACTION COSTS​

* ‍AT CLOSING, MARSHALL V. LAITSCH, CHAIRMAN OF BOARD OF COMMUNITY, WILL JOIN BOARD OF CVBF​

* CVB FINANCIAL - ‍PURSUANT TO AGREEMENT, EACH SHARE OF COMMUNITY COMMON STOCK TO RECEIVE CONSIDERATION OF 9.4595 SHARES OF CO STOCK AND $56/SHARE IN CASH​

* ‍BOARDS OF DIRECTORS OF COMMUNITY, CVBF AND CITIZENS HAVE APPROVED PROPOSED MERGER​ Source text for Eikon: Further company coverage:

我们的标准：汤森路透“信任原则”
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below