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公司新闻(英文)
March 7, 2018 / 10:19 PM / 更新于 11 hours ago

BRIEF-Cytomx Therapeutics Provides Operational Update

1 分钟阅读

March 7 (Reuters) - Cytomx Therapeutics Inc:

* CYTOMX THERAPEUTICS ANNOUNCES FULL-YEAR 2017 FINANCIAL RESULTS AND PROVIDES OPERATIONAL UPDATE

* CYTOMX THERAPEUTICS INC - COMPANY EXPECTS ITS EXISTING CAPITAL RESOURCES WILL BE SUFFICIENT TO FUND OPERATIONS INTO 2020

* CYTOMX THERAPEUTICS - ON MARCH 6, CO RECEIVED NOTIFICATION OF PFIZER’S INTENT TO TERMINATE THEIR 2013 RESEARCH COLLABORATION, OPTION, LICENSE AGREEMENT

* CYTOMX THERAPEUTICS INC - NONE OF PROGRAMS IN PFIZER COLLABORATION HAD ADVANCED TO CLINICAL CANDIDATE STAGE Source text for Eikon: Further company coverage:

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