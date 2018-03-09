FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
#中国两会
#贸易战
#半岛局势
#路透调查
#狗年展望
#图片精选
公司新闻(英文)
March 9, 2018 / 12:22 PM / a day ago

BRIEF-Dana Says James Kamsickas To Be CEO Of New Co Effective Deal Close With GKN

1 分钟阅读

March 9 (Reuters) - Dana Inc:

* DANA - UNDER TERMS OF AGREEMENTS, DANA SHAREHOLDERS WILL OWN ABOUT 52.75 PERCENT OF COMPANY WITH GKN SHAREHOLDERS OWNING 47.25 PERCENT

* DANA INC - FROM DEAL‍​, EXPECTS TO DELIVER ANNUAL RUN-RATE COST SYNERGIES OF $235 MILLION WITHIN THREE YEARS​

* DANA - EFFECTIVE DEAL CLOSE, KEITH WANDELL WILL SERVE AS NON-EXECUTIVE CHAIRMAN OF NEW COMPANY

* DANA - PUT IN PLACE COMMITTED DEBT FINANCING TO FUND CASH CONSIDERATION,WILL ISSUE 133 MILLION DANA PLC SHARES TO GKN SHAREHOLDERS TO CONSUMMATE DEAL‍​

* DANA - JAMES KAMSICKAS TO BE PRESIDENT, CEO & DIRECTOR OF NEW CO EFFECTIVE DEAL CLOSE

* DANA - IN ADDITION TO DANA REPRESENTATIVES, BOARD OF COMBINED CO TO INCLUDE TWO REPRESENTATIVES TO BE DESIGNATED BY GKN‍​

* DANA - DEAL IS ALSO COMPOSED OF ASSUMPTION OF ABOUT $1.0 BILLION OF NET PENSION LIABILITIES & 133 MILLION NEW DANA PLC SHARES ISSUED TO GKN’S SHAREHOLDERS Source text for Eikon: Further company coverage:

我们的标准：汤森路透“信任原则”
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below