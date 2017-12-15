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BRIEF-Datametrex Announces Binding LOI To Acquire Ronin Blockchain Corp
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#公司新闻(英文)
December 15, 2017 / 4:02 PM / a day ago

BRIEF-Datametrex Announces Binding LOI To Acquire Ronin Blockchain Corp

1 分钟阅读

Dec 15 (Reuters) - Datametrex AI Ltd:

* DATAMETREX ANNOUNCES BINDING LOI TO ACQUIRE RONIN BLOCKCHAIN CORP., A GLOBAL CRYPTOCURRENCY MINING COMPANY

* DATAMETREX SAYS PROPOSED CONSIDERATION FOR TRANSACTION IS OF C$10.0 MILLION IN CAPITAL

* DATAMETREX - UNDER TERMS, $7.5 MILLION OF SHARES WILL BE ISSUED ON CLOSING OF TRANSACTION AT DEEM PRICE OF $.25/SHARE

* DATAMETREX- UNDER TERMS, $2.5 MILLION OF SHARES WILL BE ISSUED ON FIRST ANNIVERSARY FROM CLOSING DATE OF TRANSACTION Source text for Eikon: Further company coverage:

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