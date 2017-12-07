BRIEF-DAVIDsTEA Says Board Has Decided To Explore Strategic Alternatives

Dec 7 (Reuters) - DAVIDsTEA Inc:
* Q3 EARNINGS PER SHARE VIEW C$-0.15 -- THOMSON REUTERS I/B/E/S
* BOARD OF DIRECTORS HAS DECIDED TO EXPLORE STRATEGIC ALTERNATIVES
* STRATEGIC ALTERNATIVES BOARD MAY CONSIDER INCLUDE, BUT ARE NOT LIMITED TO, A POTENTIAL FINANCING, REFINANCING, RESTRUCTURING, MERGER
* STRATEGIC ALTERNATIVES INCLUDE, BUT ARE NOT LIMITED TO ACQUISITION, JV, DIVESTITURE/ DISPOSITION OF SOME OR ALL OF ASSETS
* NO DEFINITIVE SCHEDULE TO COMPLETE ITS REVIEW OF STRATEGIC ALTERNATIVES HAS BEEN ESTABLISHED
* COMPANY WILL BE UNDERGOING A PROCESS IN NEAR-TERM TO SELECT FINANCIAL ADVISORS TO ASSIST IN INITIATIVE
* IMPAIRMENT CHARGE OF C$2.7 MILLION INCURRED IN Q3 DUE TO UNDERPERFORMING STORES
* CAPEX FOR YEAR IS EXPECTED TO BE APPROXIMATELY C$13 TO $15 MILLION
* CURRENTLY EXPECTS TO BE FREE CASH FLOW POSITIVE FOR FULL YEAR
* COMPANY CURRENTLY EXPECTS TO BE FREE CASH FLOW POSITIVE FOR FULL YEAR
* ANNOUNCED THAT HOWARD TAFLER, ITS INTERIM CHIEF FINANCIAL OFFICER, HAS BEEN CONFIRMED AS CHIEF FINANCIAL OFFICER
* “WE ARE DISAPPOINTED WITH OUR THIRD-QUARTER RESULTS, WHICH CAME IN BELOW ANTICIPATED SALES AND PROFITABILITY”
* HAVE IMPLEMENTED A COST REDUCTION PROCESS WHICH INCLUDED ELIMINATING SOME POSITIONS TO REFLECT CHANGES IN ORGANIZATIONAL STRUCTURE
* NEW E-COMMERCE PLATFORM REMAINS ON TRACK TO BE LAUNCHED IN EARLY 2018 Source text for Eikon: Further company coverage: