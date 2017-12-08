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BRIEF-DCP Midstream Says, Co And Unit Entered Into Second Amended And Restated Credit Agreement
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#公司新闻(英文)
December 8, 2017 / 9:40 PM / in 20 hours

BRIEF-DCP Midstream Says, Co And Unit Entered Into Second Amended And Restated Credit Agreement

1 分钟阅读

Dec 8 (Reuters) - Dcp Midstream Lp:

* DCP MIDSTREAM LP SAYS ON DEC 6, 2017, CO AND UNIT ENTERED INTO SECOND AMENDED AND RESTATED CREDIT AGREEMENT - SEC FILING

* DCP MIDSTREAM LP - CREDIT AGREEMENT PROVIDES FOR UNSECURED REVOLVING CREDIT FACILITY OF UP TO $1.4 BILLION

* DCP MIDSTREAM LP - CREDIT AGREEMENT PROVIDES OPTION FOR CO TO INCREASE REVOLVING LOAN COMMITMENT BY UP TO $500 MILLION

* DCP MIDSTREAM LP - CREDIT AGREEMENT EXTENDED MATURITY DATE OF CO'S PRIOR CREDIT AGREEMENT FROM MAY 1, 2019 TO DECEMBER 6, 2022 Source text for Eikon: (bit.ly/2jcklFT) Further company coverage:

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