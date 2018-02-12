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公司新闻(英文)
February 12, 2018 / 10:06 PM / 更新于 8 hours ago

BRIEF-Denbury Sees ‍2018 Development Capital Budget Of $300 Mln To $325 Mln

1 分钟阅读

Feb 12 (Reuters) - Denbury Resources Inc:

* DENBURY PROVIDES OPERATIONAL UPDATE AND RESULTS OF SUCCESSFUL MISSION CANYON EXPLOITATION WELL, 2018 CAPITAL AND ESTIMATED PRODUCTION

* DENBURY RESOURCES INC - Q4 2017 PRODUCTION OF 61,144 BARRELS OF OIL EQUIVALENT PER DAY

* DENBURY RESOURCES INC SEES ‍ 2018 DEVELOPMENT CAPITAL BUDGET OF $300 MILLION TO $325 MILLION, FULLY FUNDED FROM CURRENTLY EXPECTED OPERATING CASH FLOWS​

* DENBURY RESOURCES INC SEES ‍ 2018 ESTIMATED PRODUCTION RANGE OF 60,000 BOE/D TO 64,000 BOE/D, 3% ABOVE PRELIMINARY 2017 PRODUCTION AT MIDPOINT​ Source text for Eikon: Further company coverage:

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