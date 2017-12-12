FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Reuters logo
BRIEF-Dextera Surgical Files For Chapter 11 Bankruptcy
频道
专题
热点聚焦：比特币爆红暴露加密货币市场脆弱性
比特币
热点聚焦：比特币爆红暴露加密货币市场脆弱性
独家：福特拟在2020年将Fusion生产转往中国重庆的合资工厂
中国财经
独家：福特拟在2020年将Fusion生产转往中国重庆的合资工厂
WTO会议无果而终 美国横加指责且一些成员国投否决票
国际财经
WTO会议无果而终 美国横加指责且一些成员国投否决票
图片Reuters TV
AfricaAmérica LatinaعربيArgentinaBrasilCanada中国DeutschlandEspañaFranceIndiaItalia日本MéxicoРОССИЯUnited KingdomUnited States
#公司新闻(英文)
2017年12月12日 / 下午1点42分 / 2 天前

BRIEF-Dextera Surgical Files For Chapter 11 Bankruptcy

1 分钟阅读

Dec 12 (Reuters) - Dextera Surgical Inc:

* DEXTERA SURGICAL FILES FOR CHAPTER 11 BANKRUPTCY AND SIGNS ASSET PURCHASE AGREEMENT WITH AESCULAP, INC.

* DEXTERA SURGICAL INC - ‍VOLUNTARY CHAPTER 11 PETITION WAS FILED IN UNITED STATES BANKRUPTCY COURT FOR DISTRICT OF DELAWARE​

* DEXTERA SURGICAL INC - ENTERED INTO AN ASSET PURCHASE AGREEMENT WITH AESCULAP INC, AN AFFILIATE OF B. BRAUN GROUP, FOR APPROXIMATELY $17.3 MILLION​

* DEXTERA SURGICAL - PROPOSED BIDDING PROCEDURES WOULD REQUIRE PARTIES TO SUBMIT COMPETITIVE BINDING OFFERS TO BUY CO‘S ASSETS

* DEXTERA SURGICAL INC - ‍NEGOTIATED WITH AESCULAP FOR DEBTOR-IN-POSSESSION FINANCING​

* DEXTERA SURGICAL - FINAL SALE APPROVAL HEARING ANTICIPATED TO TAKE PLACE SHORTLY AFTER AUCTION OF CO‘S ASSETS, ANTICIPATED CLOSING TO OCCUR BY EARLY 2018 Source text for Eikon: Further company coverage:

我们的标准：汤森路透“信任原则”
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below