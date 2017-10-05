FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Reuters logo
BRIEF-DIANA CONTAINERSHIPS AGREES TO SELL UP TO SEVEN VESSELS
频道
专题
综述：十九大报告详述中国梦实现路径 经济发展终极目标“以人为本”
中共十九大
综述：十九大报告详述中国梦实现路径 经济发展终极目标“以人为本”
背景资料：谁将雀屏中选成为下任美联储主席？
时事要闻
背景资料：谁将雀屏中选成为下任美联储主席？
分析：高通要在中国狙击苹果 漫漫诉讼路不易走
深度分析
分析：高通要在中国狙击苹果 漫漫诉讼路不易走
图片Reuters TV
AfricaAmérica LatinaعربيArgentinaBrasilCanada中国DeutschlandEspañaFranceIndiaItalia日本MéxicoРОССИЯUnited KingdomUnited States
#公司新闻(英文)
2017年10月5日 / 下午3点06分 / 13 天前

BRIEF-DIANA CONTAINERSHIPS AGREES TO SELL UP TO SEVEN VESSELS

1 分钟阅读

Oct 5 (Reuters) - Diana Containerships Inc

* DIANA CONTAINERSHIPS INC. ANNOUNCES AGREEMENT TO SELL UP TO SEVEN VESSELS

* DEAL FOR ‍US$104.0 MILLION​

* ‍ENTERED INTO AN AGREEMENT TO SELL UP TO SEVEN OF ITS CONTAINERSHIP VESSELS TO AN UNAFFILIATED THIRD PARTY​

* EXPECTS ANY VESSEL SALES PURSUANT TO AGREEMENT TO BE COMPLETED DURING Q1 2018, SUBJECT TO EXTENSION UNDER CERTAIN CIRCUMSTANCES​

* NET PROCEEDS FROM SALE OF VESSELS TO BE USED BY CO TO REPAY INDEBTEDNESS UNDER PREVIOUSLY ANNOUNCED CREDIT AGREEMENTS WITH ADDIEWELL Source text for Eikon: Further company coverage:

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below