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BRIEF-Diana Containerships Announces Time Charter Contract For M/V Rotterdam With Wan Hai Lines
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#公司新闻(英文)
December 22, 2017 / 2:18 PM / 4 days ago

BRIEF-Diana Containerships Announces Time Charter Contract For M/V Rotterdam With Wan Hai Lines

1 分钟阅读

Dec 22 (Reuters) - Diana Containerships Inc:

* DIANA CONTAINERSHIPS INC. ANNOUNCES TIME CHARTER CONTRACT FOR M/V ROTTERDAM WITH WAN HAI LINES

* DIANA CONTAINERSHIPS-GROSS CHARTER RATE IS US$13,150 PER DAY, MINUS 3.75% COMMISSION PAID TO THIRD PARTIES, FOR MINIMUM 120 DAYS TO MAXIMUM 170 DAYS

* DIANA CONTAINERSHIPS - HAS ENTERED INTO TIME CHARTER CONTRACT, THROUGH A SEPARATE WHOLLY-OWNED SUBSIDIARY, WITH WAN HAI LINES PTE LTD

* DIANA CONTAINERSHIPS - CHARTER EXPECTED TO COMMENCE ON JAN 26, 2018 Source text for Eikon: Further company coverage:

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