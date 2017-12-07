BRIEF-Diana Shipping Announces Time Charter Contract For M/V Boston

Dec 7 (Reuters) - Diana Shipping Inc:
* DIANA SHIPPING INC. ANNOUNCES TIME CHARTER CONTRACT FOR M/V BOSTON
* DIANA SHIPPING - EMPLOYMENT OF M/V BOSTON IS ANTICIPATED TO GENERATE ABOUT $8.16 MILLION OF GROSS REVENUE FOR MINIMUM SCHEDULED PERIOD OF TIME CHARTER
* DIANA SHIPPING - THROUGH UNIT, ENTERED TIME CHARTER CONTRACT WITH EGPN BULK CARRIER CO LIMITED, FOR ONE OF CO‘S CAPESIZE DRY BULK VESSELS, M/V BOSTON
* DIANA SHIPPING - GROSS CHARTER RATE OF CONTRACT IS $17,000/DAY, MINUS 5% COMMISSION PAID TO THIRD PARTIES, FOR MINIMUM 16 MONTHS TO MAXIMUM 19 MONTHS Source text for Eikon: Further company coverage: