BRIEF-Dineequity Inc Q4 GAAP Earnings Per Share $4.67

Feb 20 (Reuters) - Dineequity Inc:
* DINEEQUITY, INC. REPORTS FOURTH QUARTER AND FISCAL 2017 RESULTS
* INCREASE IN Q4 NET INCOME PRIMARILY DUE TO A TAX BENEFIT OF $66.6 MILLION
* SEES 2018 CAPITAL EXPENDITURES ARE PROJECTED TO BE APPROXIMATELY $16 MILLION
* APPLEBEE‘S DOMESTIC SYSTEM-WIDE COMPARABLE SAME-RESTAURANT SALES INCREASED 1.3% FOR Q4 OF 2017
* IHOP‘S DOMESTIC SYSTEM-WIDE COMPARABLE SAME-RESTAURANT SALES MODESTLY DECLINED 0.4% FOR Q4 OF 2017
* SEES 2018 GAAP EARNINGS PER DILUTED SHARE OF $4.31 TO $4.61
* DINEEQUITY- FY 2018 APPLEBEE‘S DOMESTIC SYSTEM-WIDE COMPARABLE SAME-RESTAURANT SALES PERFORMANCE IS EXPECTED TO RANGE BETWEEN FLAT AND POSITIVE 3.0%
* QTRLY TOTAL REVENUES $148.8 MILLION VERSUS $154.2 MILLION
* 2018 ADJUSTED EARNINGS PER DILUTED SHARE IS EXPECTED TO RANGE FROM $4.95 TO $5.25
* FY 2018 IHOP‘S DOMESTIC SYSTEM-WIDE COMPARABLE SAME-RESTAURANT SALES PERFORMANCE IS EXPECTED TO RANGE BETWEEN FLAT AND POSITIVE 3.0%
* SEES 2018 CASH FLOWS FROM OPERATIONS OF $100 MILLION - $120 MILLION
* FY2018 EARNINGS PER SHARE VIEW $4.41 -- THOMSON REUTERS I/B/E/S
* Q4 EARNINGS PER SHARE VIEW $0.69 -- THOMSON REUTERS I/B/E/S
* Q4 REVENUE VIEW $148.0 MILLION -- THOMSON REUTERS I/B/E/S Source text for Eikon: Further company coverage: