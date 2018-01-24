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January 24, 2018 / 10:43 PM / in 4 hours

BRIEF-Discover To Grant $1,000 Bonuses To More Than 15,000 Employees

1 分钟阅读

Jan 24 (Reuters) - Discover Financial Services:

* DISCOVER FURTHER INVESTS IN ITS WORKFORCE: RAISES HOURLY PAY; GRANTS $1,000 BONUSES TO MORE THAN 15,000 EMPLOYEES AS PART OF TAX RELIEF MEASURES

* DISCOVER FINANCIAL SERVICES - NEW MINIMUM RATE WILL TAKE EFFECT LATER THIS YEAR & ULTIMATELY WILL IMPACT MORE THAN 7,000 EMPLOYEES

* DISCOVER FINANCIAL - PLANS TO RAISE MINIMUM HOURLY PAY RATE TO $15.25 FOR ITS FULL-TIME U.S. EMPLOYEES AS A RESULT OF RECENT CORPORATE TAX REDUCTIONS Source text for Eikon: Further company coverage:

我们的标准：汤森路透“信任原则”
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