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BRIEF-Discovery Communications Increases stake In Oprah Winfrey Network (OWN)
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#公司新闻(英文)
2017年12月4日 / 晚上7点10分 / 更新于 17 小时前

BRIEF-Discovery Communications Increases stake In Oprah Winfrey Network (OWN)

1 分钟阅读

Dec 4 (Reuters) - Discovery Communications Inc:

* DISCOVERY COMMUNICATIONS INCREASES OWNERSHIP INTEREST IN OPRAH WINFREY NETWORK (OWN)

* DISCOVERY COMMUNICATIONS - COMPLETED AGREEMENT WITH OPRAH WINFREY’S HARPO INC TO INCREASE OWNERSHIP STAKE IN OPRAH WINFREY NETWORK JV

* DISCOVERY COMMUNICATIONS - CO PAID $70 MILLION TO ACQUIRE ADDITIONAL 24.5 PERCENT STAKE IN OWN FROM HARPO, AFTER CONSIDERING NET DEBT AT THE OWN

* DISCOVERY COMMUNICATIONS - DEAL INCREASES CO‘S OWNERSHIP STAKE IN THE OWN TO OVER 70 PERCENT

* DISCOVERY COMMUNICATIONS - WINFREY’S HARPO TO RETAIN SIGNIFICANT MINORITY INTEREST IN THE OWN AND WINFREY TO CONTINUE AS CEO

* DISCOVERY COMMUNICATIONS - WINFREY’S EXCLUSIVITY COMMITMENT TO THE OWN HAS EXTENDED THROUGH 2025 Source text for Eikon: Further company coverage:

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