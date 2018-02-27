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公司新闻(英文)
February 27, 2018 / 1:22 PM / a day ago

BRIEF-Disney Announces Transformative Multi-Year Expansion For Disneyland Paris

1 分钟阅读

Feb 27 (Reuters) - Walt Disney Co:

* DISNEY ANNOUNCES TRANSFORMATIVE MULTI-YEAR EXPANSION FOR DISNEYLAND PARIS

* DISNEY ANNOUNCES MULTI-YEAR EXPANSION FOR DISNEYLAND PARIS

* DISNEY SAYS PLANS FOR 2 BILLION EURO EXPANSION FOR DISNEYLAND PARIS

* DISNEY SAYS ‍MULTI-YEAR DEVELOPMENT WILL ROLL OUT IN PHASES BEGINNING IN 2021, SIGNIFICANTLY EXPANDING WALT DISNEY STUDIOS PARK​

* WALT DISNEY - NEW DEVELOPMENT TO INCLUDE TRANSFORMATION OF WALT DISNEY STUDIOS PARK, ADDING 3 NEW AREAS BASED ON MARVEL, FROZEN & STAR WARS Source text for Eikon: Further company coverage:

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