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公司新闻(英文)
March 8, 2018 / 9:21 PM / 更新于 10 hours ago

BRIEF-DMC Global Q4 Loss Per Share $0.13

1 分钟阅读

March 8 (Reuters) - DMC Global Inc:

* Q4 SALES ROSE 36 PERCENT TO $54.5 MILLION

* Q4 ADJUSTED NON-GAAP EARNINGS PER SHARE $0.09 EXCLUDING ITEMS

* SEES Q1 2018 SALES $59 MILLION TO $62 MILLION

* CAPITAL EXPENDITURES IN 2018 ARE EXPECTED TO TOTAL APPROXIMATELY $30 MILLION

* KUTA SAID TOTAL DEBT IS ANTICIPATED TO PEAK AT APPROXIMATELY $40 MILLION DURING 2018

* ENTERED INTO A $75 MILLION CREDIT AGREEMENT WITH A BANKING SYNDICATE LED BY KEYBANC CAPITAL MARKET

* DMC GLOBAL - CREDIT AGREEMENT CONSISTS OF $50 MILLION SENIOR SECURED REVOLVING CREDIT FACILITY, $25 MILLION CAPITAL EXPENDITURE FACILITY Source text for Eikon: Further company coverage:

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