FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Reuters logo
BRIEF-Dollar General- Anticipate 75% Of U.S. Population Will Be Within 5 Miles Of A Dollar General By FY2017 End
频道
专题
综述：朝鲜称美国的威胁使战争不可避免 中国敦促各方保持冷静
半岛局势
综述：朝鲜称美国的威胁使战争不可避免 中国敦促各方保持冷静
哈马斯号召巴勒斯坦人起义 反对特朗普的耶路撒冷计划
时事要闻
哈马斯号召巴勒斯坦人起义 反对特朗普的耶路撒冷计划
独家：滴滴出行明年将进军墨西哥--消息人士
中国财经
独家：滴滴出行明年将进军墨西哥--消息人士
图片Reuters TV
AfricaAmérica LatinaعربيArgentinaBrasilCanada中国DeutschlandEspañaFranceIndiaItalia日本MéxicoРОССИЯUnited KingdomUnited States
#公司新闻(英文)
2017年12月7日 / 下午5点22分 / 更新于 13 小时前

BRIEF-Dollar General- Anticipate 75% Of U.S. Population Will Be Within 5 Miles Of A Dollar General By FY2017 End

1 分钟阅读

Dec 7 (Reuters) - Dollar General Corp:

* ON CONF CALL - OUR STORES HAVE AN AVERAGE BASKET OF ABOUT 5 ITEMS AND AN AVERAGE TICKET OF ABOUT $12

* ANTICIPATE THAT 75% OF U.S. POPULATION WILL BE WITHIN 5 MILES OF A DOLLAR GENERAL BY THE END OF FISCAL 2017

* DOLLAR GENERAL - BELIEVE HAVE OPPORTUNITY TO EXPAND COOLER DOORS TO OFFER MORE PERISHABLE FOODS, ICE CREAM, SINGLE-SERVE DRINKS AND COLD BEER

* DOLLAR GENERAL - IN 2018, PLAN TO EXPAND ELECTRONIC ARTICLE SURVEILLANCE TO AN INCREMENTAL 5,000 STORES Further company coverage: ( Bangalore.newsroom@thomsonreuters.com )

我们的标准：汤森路透“信任原则”
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below