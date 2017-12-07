BRIEF-Dollar General Corp Reports Q3 Earnings Per Share $0.93

Dec 7 (Reuters) - Dollar General Corp:
* Q3 EARNINGS PER SHARE VIEW $0.94 -- THOMSON REUTERS I/B/E/S
* SEES FY 2017 GAAP EARNINGS PER SHARE $4.37 TO $4.47 INCLUDING ITEMS
* SEES FISCAL 2017 GAAP DILUTED EARNINGS PER SHARE $4.37 TO $4.47, COMPARED TO PRIOR GUIDANCE RANGE OF $4.35 TO $4.50
* SEES FISCAL 2017 NET SALES GROWTH OF APPROXIMATELY SEVEN PERCENT
* SEES FISCAL 2017 SAME-STORE SALES GROWTH OF APPROXIMATELY 2.5 PERCENT
* SHARE REPURCHASES FOR FISCAL 2017 CONTINUE TO BE FORECASTED AT APPROXIMATELY $450 MILLION
* FOR FISCAL 2017, COMPANY CONTINUES TO PLAN TO OPEN APPROXIMATELY 1,285 NEW STORES
* SEES FISCAL 2017 CAPITAL EXPENDITURES BETWEEN $700 MILLION AND $750 MILLION
* AS OF NOVEMBER 3, 2017, TOTAL MERCHANDISE INVENTORIES, AT COST, WERE $3.60 BILLION COMPARED TO $3.49 BILLION AS OF OCTOBER 28, 2016
* FY2017 EARNINGS PER SHARE VIEW $4.39, REVENUE VIEW $21.97 BILLION -- THOMSON REUTERS I/B/E/S
* - QTRLY DILUTED EARNINGS PER SHARE OF $0.93, INCLUDED AN ESTIMATED $0.05 HURRICANE-RELATED NET NEGATIVE IMPACT Source text for Eikon: Further company coverage: