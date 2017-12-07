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#公司新闻(英文)
2017年12月7日 / 中午12点17分 / 更新于 18 小时前

BRIEF-Dollar General Corp Reports Q3 Earnings Per Share $0.93

2 分钟阅读

Dec 7 (Reuters) - Dollar General Corp:

* ORATION REPORTS THIRD QUARTER 2017 FINANCIAL RESULTS

* Q3 EARNINGS PER SHARE $0.93

* Q3 SAME STORE SALES ROSE 4.3 PERCENT

* Q3 EARNINGS PER SHARE VIEW $0.94 -- THOMSON REUTERS I/B/E/S

* Q3 SALES $5.9 BILLION VERSUS I/B/E/S VIEW $5.8 BILLION

* SEES FY 2017 GAAP EARNINGS PER SHARE $4.37 TO $4.47 INCLUDING ITEMS

* SEES FISCAL 2017 GAAP DILUTED EARNINGS PER SHARE $4.37 TO $4.47, COMPARED TO PRIOR GUIDANCE RANGE OF $4.35 TO $4.50

* SEES FISCAL 2017 NET SALES GROWTH OF APPROXIMATELY SEVEN PERCENT

* SEES FISCAL 2017 SAME-STORE SALES GROWTH OF APPROXIMATELY 2.5 PERCENT

* SHARE REPURCHASES FOR FISCAL 2017 CONTINUE TO BE FORECASTED AT APPROXIMATELY $450 MILLION

* FOR FISCAL 2017, COMPANY CONTINUES TO PLAN TO OPEN APPROXIMATELY 1,285 NEW STORES

* SEES FISCAL 2017 CAPITAL EXPENDITURES BETWEEN $700 MILLION AND $750 MILLION

* AS OF NOVEMBER 3, 2017, TOTAL MERCHANDISE INVENTORIES, AT COST, WERE $3.60 BILLION COMPARED TO $3.49 BILLION AS OF OCTOBER 28, 2016

* FY2017 EARNINGS PER SHARE VIEW $4.39, REVENUE VIEW $21.97 BILLION -- THOMSON REUTERS I/B/E/S

* - QTRLY DILUTED EARNINGS PER SHARE OF $0.93, INCLUDED AN ESTIMATED $0.05 HURRICANE-RELATED NET NEGATIVE IMPACT Source text for Eikon: Further company coverage:

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