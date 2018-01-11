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BRIEF-Domino's Pizza Says CEO's Annual Base Salary is $865,000
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#公司新闻(英文)
January 11, 2018 / 12:46 PM / a day ago

BRIEF-Domino's Pizza Says CEO's Annual Base Salary is $865,000

1 分钟阅读

Jan 11 (Reuters) - Domino’s Pizza Inc:

* DOMINO‘S PIZZA INC SAYS ANNUAL BASE SALARY OF $865,000 FOR RICHARD ALLISON, JR ON HIS APPOINTMENT AS CEO - SEC FILING

* DOMINO‘S PIZZA - SPECIAL EQUITY AWARD CONSISTING OF RESTRICTED STOCK AWARD OF $4.8 MILLION FOR RICHARD ALLISON, JR ON HIS APPOINTMENT AS CEO

* DOMINO‘S PIZZA SAYS‍ ANNUAL BASE SALARY OF $725,000​ FOR RUSSELL WEINER, ON HIS APPOINTMENT AS COO AND PRESIDENT OF THE AMERICAS - SEC FILING‍​

* DOMINO‘S PIZZA - SPECIAL EQUITY AWARD CONSISTING OF A RESTRICTED STOCK AWARD IN AMOUNT OF $3.3 MILLION FOR RUSSELL WEINER, ON HIS NEW APPOINTMENT ​ Source text for Eikon: Further company coverage:

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