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#瑞士市场报道
2017年7月31日 / 凌晨4点57分 / 5 天前

BRIEF-Dufry Q2 organic reached 8.9 pct

路透新闻部

1 分钟阅读

July 31 (Reuters) - DUFRY AG:

* ‍TURNOVER GREW BY 5.8% AND REACHED CHF 3,821.3 MILLION IN FIRST HALF OF 2017​

* ‍ORGANIC GROWTH ACCELERATED FURTHER IN Q2 AND REACHED 8.9%​

* H1 ‍EBITDA GREW BY 7.8% TO CHF 411.2 MILLION​

* ‍NET EARNINGS REACHED CHF -0.9 MILLION FOR HALF YEAR 2017, AN IMPROVEMENT OF CHF 57.6 MILLION VERSUS SAME PERIOD LAST YEAR​

* ‍GROSS PROFIT MARGIN REACHED 59.5% IN FIRST HALF OF 2017, IMPROVING BY 110 BASIS POINTS FROM 58.4% IN PREVIOUS YEAR​

* ‍IS CURRENTLY CONSIDERING AN INITIAL PUBLIC OFFERING (IPO) OF ITS NORTH AMERICAN BUSINESS​ Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom)

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