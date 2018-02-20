FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
#半岛局势
#路透调查
#美俄关系
#比特币
#狗年展望
#图片精选
公司新闻(英文)
February 20, 2018 / 12:26 PM / 更新于 16 hours ago

BRIEF-Duke Energy Posts Q4 GAAP Reported EPS of $1.00‍​

2 分钟阅读

Feb 20 (Reuters) - Duke Energy Corp:

* DUKE ENERGY‘S FOURTH QUARTER 2017 GAAP REPORTED EPS WAS $1.00‍​

* FOURTH QUARTER 2017 ADJUSTED DILUTED EPS WAS $0.94 ‍​

* 2018 ADJUSTED DILUTED EPS GUIDANCE RANGE SET AT $4.55 TO $4.85, INCLUDING ESTIMATED IMPACTS OF TAX ACT

* 2018 ADJUSTED DILUTED EPS GUIDANCE RANGE SET AT $4.55 TO $4.85, INCLUDING ESTIMATED IMPACTS OF THE TAX ACT ‍​

* REAFFIRMS AND EXTENDS TO 2022 LONG-TERM EARNINGS GROWTH EXPECTATION OF 4 TO 6 PERCENT OFF ORIGINAL 2017 MIDPOINT OF $4.60

* SAYS QTRLY ELECTRIC UTILITIES AND INFRASTRUCTURE OPERATING REVENUES $5,097 MILLION VERSUS $4,936 MILLION - SEC FILING

* FOURTH QUARTER ELECTRIC UTILITIES AND INFRASTRUCTURE RESULTS WERE IMPACTED BY A $231 MILLION BENEFIT RELATED TO THE TAX ACT

* Q4 EARNINGS PER SHARE VIEW $0.92, REVENUE VIEW $6.17 BILLION -- THOMSON REUTERS I/B/E/S

* FY2018 EARNINGS PER SHARE VIEW $4.78 -- THOMSON REUTERS I/B/E/S

* Q4 2017 RESULTS WERE IMPACTED BY $597 MILLION CHARGE RELATED TO THE TAX ACT & LOWER AFTER-TAX COSTS TO ACHIEVE THE PIEDMONT MERGER Source text for Eikon: Further company coverage:

我们的标准：汤森路透“信任原则”
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below