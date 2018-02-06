FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
#比特币
#美俄关系
#路透调查
#半岛局势
#狗年展望
#图片精选
#公司新闻(英文)
February 6, 2018 / 11:23 AM / in 18 hours

BRIEF-Dunkin' Brands Reports Q4 Adjusted Earnings Per Share $0.64

1 分钟阅读

Feb 6 (Reuters) - Dunkin’ Brands Group Inc:

* DUNKIN’ BRANDS REPORTS FOURTH QUARTER AND FISCAL YEAR 2017 RESULTS

* Q4 EARNINGS PER SHARE $2.13

* QTRLY REVENUE $227.1 MILLION VERSUS $215.7 MILLION

* QTRLY ‍DUNKIN’ DONUTS U.S. COMPARABLE STORE SALES GROWTH OF 0.8%​

* QTRLY ‍DUNKIN’ DONUTS U.S. COMPARABLE STORE SALES GROWTH OF 0.8%​

* Q4 ADJUSTED EARNINGS PER SHARE $0.64

* QTRLY ‍BASKIN-ROBBINS U.S. COMPARABLE STORE SALES GROWTH OF 5.1%​

* QTRLY ‍BASKIN-ROBBINS U.S. COMPARABLE STORE SALES GROWTH OF 5.1%​

* Q4 EARNINGS PER SHARE VIEW $0.63, REVENUE VIEW $220.6 MILLION -- THOMSON REUTERS I/B/E/S

* DUNKIN’ BRANDS - NET BENEFIT FROM INCOME TAXES IN QUARTER INCLUDES A $143.4 MILLION NET TAX BENEFIT DUE TO ENACTMENT OF TAX CUTS AND JOBS ACT

* DUNKIN’ BRANDS GROUP SAYS MORNING COMPARABLE STORE SALES INCREASED EACH QUARTER SEQUENTIALLY IN 2017 Source text for Eikon: Further company coverage:

我们的标准：汤森路透“信任原则”
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below