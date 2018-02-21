BRIEF-Dynatronics Corporation Announces Leadership Transition

Feb 21 (Reuters) - Dynatronics Corp:
* ANNOUNCES SEPARATION OF ITS CHAIRMANSHIP AND CHIEF EXECUTIVE OFFICER POSITIONS
* KELVYN CULLIMORE, CHAIRMAN AND, SINCE 1992, PRESIDENT AND CEO OF DYNATRONICS, WILL STEP DOWN FROM THOSE ROLES
* CULLIMORE WILL BE REPLACED AS CEO UPON APPOINTMENT OF A SUCCESSOR, WHICH IS EXPECTED BY JUNE 30, 2018
* CULLIMORE WILL CONTINUE TO SERVE AS A NON-EMPLOYEE MEMBER OF BOARD OF DIRECTORS
* ANNOUNCED APPOINTMENT OF ERIN ENRIGHT AS CHAIRMAN OF BOARD OF DIRECTORS EFFECTIVE IMMEDIATELY
* AS A RESULT OF CULLIMORE‘S ANTICIPATED DEPARTURE, EXPECTS TO RECORD A CHARGE OF ABOUT $0.11 PER SHARE IN Q3
* DYNATRONICS - ALSO ANNOUNCED DESIGNATION OF NEW THERAPY PRODUCTS DIVISION, TO BE LED BY BRIAN BAKER, EFFECTIVE IMMEDIATELY Source text for Eikon: Further company coverage: (Bangalore.newsroom@thomsonreuters.com)